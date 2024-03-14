Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Синоптики предупредили воронежцев о сильном ветре в четверг днем

Днем в четверг, 14 марта, местами по Воронежской области ожидается сильный ветер. По оценкам синоптиков, его порывы могут достигать 15 м/с.
Сейчас в Ричмонде: +7° 0 м/с 76% 758 мм рт. ст. +12°

В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории региона даже объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально до 18.00 сегодняшнего дня.

К позднему вечеру ветер должен успокоиться, полагают специалисты. В целом погода что в городе, что по области будет довольно комфортной в ближайшие дни.

В Воронеже в четверг в дневные часы воздух должен прогреться уже до +3…+5 градусов. Осадков не ожидается. Преимущественно будет солнечно. В пятницу столбики термометров в областном центре должны показывать уже до +6. Дождя не будет вплоть до следующей недели.