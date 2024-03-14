Синоптики предупредили воронежцев о сильном ветре в четверг днем

В Воронеже в четверг в дневные часы воздух должен прогреться уже до +3…+5 градусов. Осадков не ожидается. Преимущественно будет солнечно. В пятницу столбики термометров в областном центре должны показывать уже до +6. Дождя не будет вплоть до следующей недели.