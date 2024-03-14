В Хабаровске в дни голосования изменится расписание трамвайного маршрута № 2

В Хабаровске 15, 16, 17 марта, во время проведения выборов президента, работа муниципальных маршрутов будет осуществляться в соответствии с расписаниями буднего, субботнего и воскресного дня соответственно, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Изменится расписание трамвайного маршрута № 2 «Картонно-рубероидный завод — Железнодорожный вокзал»:
— в будний день (15 марта) отправление от остановочного пункта «Картонно-рубероидный завод»: 06:56, 07:48, 09:42, 11:33, 13:27, 17:03, 18:09, 18:55, 19:58 (рейс до «Депо № 1»). Отправление от остановочного пункта «Железнодорожный вокзал»: 06:50, 08:43, 10:37, 12:28, 16:01, 17:00, 17:58, 19:03, 19:50 (рейс выполняется от «Депо № 1»);
— в выходные дни (16 и 17 марта) отправление от остановочного пункта «Картонно-рубероидный завод»: 07:36, 09:26, 11:16, 13:06, 14:56, 16:46, 18:36 (до Депо № 1), 19:28 (рейс до Депо № 1). Отправление от остановочного пункта «Железнодорожный вокзал»: 06:40, 08:30, 10:20, 12:10, 14:00, 15:50, 17:40, 19:05 (рейс от Депо № 1 до «Картонно-рубероидного завода»).
По вопросам работы и местонахождения транспортных средств на городских маршрутах необходимо обращаться в отдел диспетчерской службы МБУ г. Хабаровска «Хабаровский межотраслевой навигационно-информационный центр» по телефону 45−00−56 (круглосуточно).