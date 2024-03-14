В Хабаровске в дни голосования изменится расписание трамвайного маршрута № 2

В Хабаровске 15, 16, 17 марта, во время проведения выборов президента, работа муниципальных маршрутов будет осуществляться в соответствии с расписаниями буднего, субботнего и воскресного дня соответственно, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.