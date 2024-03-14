145-летие уголовно-исполнительной системы страны отметили в Хабаровске

— Служба исполнения наказаний играет ключевую роль среди правоохранительных структур, обеспечивая значительную защиту законных прав и интересов граждан, общества и государства. Работники пенитенциарной системы решают сложные вопросы, связанные с охраной, содержанием, трудоустройством, обучением и, что наиболее важно, перевоспитанием тех, кто нарушил закон. Эта работа требует особого ответственного подхода, способности реагировать в экстремальных ситуациях, непревзойденной устойчивости и самоконтроля. Коллектив управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю выполняет свои служебные обязанности с честью и достоинством. Благодаря их скоординированной работе в местах лишения свободы поддерживается строгая дисциплина, систематически расширяются производственные мощности и осуществляется производство новых видов продукции, успешно решаются вопросы обеспечения неотвратимости наказания для преступников, — сказал Сергей Кравчук.