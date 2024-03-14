В Волгограде покорителю 5-метрового столба подарят живого петуха

Лучший в одной из них получит живую птицу.
На Широкую Масленицу в ЦПКиО заработает интерактивная площадка «Масленичный столб». Волгоградцы попробуют забраться на пятиметровую высоту. Самим ловким подарят петуха или шашлык — блюдо приготовят повара прямо в парке.
В дирекции ЦПКиО отметили, что победители могут забрать живую птицу с собой или оставить у них. Они обещают найти «новых владельцев, ведущих фермерское хозяйство».
Кульминацией Масленицы в Волгограде станет сожжение 8-метрового чучела. Его наполнят еловыми ветками, которые горожане выбросили после новогодних праздников. Символическое изгнание зимы состоится в центре города в 17 марта.
Также в парке пройдут мастер-классы по изготовлению кукол и фигурок. Желающие смогут купить сувениры у аттракциона «Свадебная карусель». Все праздники будут работать площадки с блинами и шашлыками.