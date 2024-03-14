В последний день выборов в Екатеринбурге пройдет автопробег

В Свердловской области с 11 марта работает патриотический десант, в состав которого вошли уральцы и Герои других регионов России. Участники десанта проводят встречи со школьниками и студентами, делятся важными историями из своей жизни. Накануне Героев России, участвующих в реализации федерального проекта «Вахта Героев Отечества», за вклад в патриотическое воспитание молодежи поблагодарил вице-губернатор Олег Чемезов.