В последний день выборов в Екатеринбурге пройдет автопробег

В Свердловской области с 11 марта работает патриотический десант, в состав которого вошли уральцы и Герои других регионов России. Участники десанта проводят встречи со школьниками и студентами, делятся важными историями из своей жизни. Накануне Героев России, участвующих в реализации федерального проекта «Вахта Героев Отечества», за вклад в патриотическое воспитание молодежи поблагодарил вице-губернатор Олег Чемезов.
В ходе встречи он поддержал инициативу по проведению автопробега под названием «Герои голосуют», нацеленного на повышение гражданской ответственности свердловчан. Он пройдет с 11 до 13 часов в воскресенье, 17 марта. Маршрут пройдет через избирательные участки, где голосуют участники акции.