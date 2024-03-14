Сколько иностранных студентов обучаются в медвузах Казахстана

Глава Минздрава отметила, что в Казахстане ежегодно выделяются правительственные гранты для граждан Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Азербайджана.
— Текущий контингент в медвузах составляет более 69 тысяч учащихся, включая свыше 11 тысяч иностранных студентов.
Она добавила, что в Казахстане особое внимание уделяется подготовке медицинских кадров. В стране функционирует восемь медвузов и 17 научно-исследовательских институтов и центров.
Напомним, в Астане проходит седьмое совещание министров здравоохранения государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. На встрече запланировано утверждение плана основных мер по развитию сотрудничества государств — членов ШОС в области здравоохранения на 2025−2027 годы.