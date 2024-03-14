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Сколько иностранных студентов обучаются в медвузах Казахстана

По словам министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, в казахстанских медицинских вузах насчитывается более 11 тысяч иностранных студентов, передает корреспондент Kazinform.
Источник: Kazinform

Глава Минздрава отметила, что в Казахстане ежегодно выделяются правительственные гранты для граждан Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Азербайджана.

— Текущий контингент в медвузах составляет более 69 тысяч учащихся, включая свыше 11 тысяч иностранных студентов.

заявила Акмарал Альназарова, выступая на седьмом совещании министров здравоохранения стран — членов ШОС в Астане.

Она добавила, что в Казахстане особое внимание уделяется подготовке медицинских кадров. В стране функционирует восемь медвузов и 17 научно-исследовательских институтов и центров.

Напомним, в Астане проходит седьмое совещание министров здравоохранения государств — членов Шанхайской организации сотрудничества. На встрече запланировано утверждение плана основных мер по развитию сотрудничества государств — членов ШОС в области здравоохранения на 2025−2027 годы.

образование