Большой разлом образовался на льду Байкала в районе Сарайского пляжа

В акватории Малого Моря озера Байкал разошлось ледовое поле. Разлом произошел в районе Сарайского пляжа в поселке Хужир. По информации гидрологов, лед разломился из-за перепадов температур, и в дальнейшем возможны подобные ситуации. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) ГУ МЧС России по Иркутской области.