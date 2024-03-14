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Большой разлом образовался на льду Байкала в районе Сарайского пляжа

Гидрологи связывают случившееся с перепадом температур.
Источник: IrkutskMedia.ru

В акватории Малого Моря озера Байкал разошлось ледовое поле. Разлом произошел в районе Сарайского пляжа в поселке Хужир. По информации гидрологов, лед разломился из-за перепадов температур, и в дальнейшем возможны подобные ситуации. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) ГУ МЧС России по Иркутской области.

Ледовая обстановка можно стремительно поменяться в любом месте озера. В связи с этим граждан просят быть крайне осторожными. Выезд и выход на лед опасны!

Напомним, очередной инцидент с провалом автомобиля произошел на Малом море на Байкале 11 марта. Машина, в которой находилась одна женщина, провалилась частично, водитель не пострадала.