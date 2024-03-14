На открытие первого в Приморье отделения по трансплантации костного мозга прибыли эксперты Научно медицинского исследовательского центра гематологии

С 2019 года во Владивостоке на базе краевой клинической больницы № 2 работает Краевой гематологический центр. Но теперь его «стены» расширяются. Здесь выделили просторное крыло для отделения высокодозной химиотерапии лимфом и трансплантации костного мозга. Корреспонденту «КП» удалось побеседовать с заведующим отделения и с одной из пациенток, которая благодаря профессионалам уже вошла в ремиссию, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Хотелось бы для начала отметить статистику. В Приморье порядка 300 жителей страдают опасным раковым заболеванием крови. Каждый год регистрируется порядка 30 новых случаев, из них примерно 80% пациентов нуждаются в аутотрансплантации. До сих пор нигде на дальнем Востоке подобная операция не проводилась. Уже в следующем году это станет возможно. Осталось лишь дооборудовать палаты, дождаться необходимых аппаратов.
«Отделение открывается в два этапа. На первом, который уже работает, мы проводим высокодозную химиотерапию, а в дальнейшем будет проводиться аутологичная трансплантация. Это ключевой этап в лечении многих болезней», — объяснил заведующим отделением врач-гематолог Виталий Дубов.
По словам министра здравоохранения Приморского края Евгения Шестопалова, над отделением трудились еще с прошлого года. В учреждении провели капитальный ремонт. Есть палаты на двух пациентов, есть одиночные. На то, чтобы реализовать идею в реальность, потребовалось 19,3 миллиона рублей. Сейчас открыты четыре боксированные палаты повышенной комфортности для пребывания пациентов. Все они оснащены оборудованием, новой медицинской мебелью. В ближайшее время запланировано приобретение дополнительного оборудования для отделения на общую сумму 16, 7 миллиона рублей.
Специалисты НМИЦ гематологии Минздрава России побеседовали с коллегами 2-ой больницы в рамках конференции, на которой они смогли поделиться своим опытом и оценить подготовку персонала. Главный внештатный специалист гематолог Центрального федерального округа Минздрава России, доктор медицинских наук Вера Троицкая и начальник организационно-методического отдела по работе с субъектами Российской Федерации Елизавета Малолеткина приехали в Приморский край для проведения экспертно-консультативных мероприятий. Совместно с Сергеем Константиновичем, они проанализировали работу больницы, а также Приморского краевого онкологического диспансера.
«Мы хотим помочь местным гематологам в организации работы. Подобное лечение онкологических заболеваний крови востребовано во всех регионах. Кончено же, это позволит большему числу пациентов достичь полного излечения и длительных ремиссий. Персонал этого отделения полностью обучен и владеет всеми методами лечения в гематологии в том числе и методике трансплантации костного мозга. Виталий Дубов, например, прошел стажировку и ординатуру в нашем центре НМИЦ гематологии и полностью готов. Доктора из отделения реанимации также стажировались у нас», — рассказала Вера Троицкая.
Выезд в регион федеральных экспертов проводится в соответствии с поручением Министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко для повышения качества, эффективности и доступности медицинской помощи, которая оказывается жителям субъекта по профилю «гематология».
Пройдя все необходимые уровни санитарных норм, надев маску, одноразовую шапочку и халат корреспондент вместе с экспертами навестила одну из пациенток — Екатерину. Кате 46 лет, о том, что у нее лейкоз, женщина узнала в 2023 году. Пациентка жаловалась врачам на усталость и низкий гемоглобин, который упал до 50 г/л (норма у женщин 120−160 г/л).
«Сначала меня лечили в гастроотделении, а затем экстренно перевели в Краевой гематологический центр. Интенсивное и постоянное лечение началось с августа прошлого года. С тех пор у меня хорошие показатели. Первый курс химиотерапии прошел успешно, спустя продолжительные этапы лечения наступила ремиссия. Лейкоз — это не просто опухоль, это болезнь целого иммунитета, чтобы ремиссия длилась десятилетиями, мне показана пересадка донорского костного мозга, таким образом мне “пересадят иммунитет”. Это не допустит развития заболевания. Сейчас мне ищут подходящего донора, ведутся переговоры с Петербургом. Я счастлива, что за меня взялась такая сплоченная и внимательная команда. Дома меня ждут двое деток и мама, они меня поддерживают и знают, что с таким диагнозом нельзя торопиться, поэтому нельзя сказать, когда меня выпишут. Врачи должны убедиться, что со мной, действительно, все хорошо».
Сейчас в гематологическом центре Владивостока функционирует круглосуточный и дневной стационар, амбулаторный кабинет, одномоментно лечение в стационаре проходит до 80 человек. Наверное, даже не получится подобрать слов, насколько гематология благодарная специальность, которая дает людям шанс жить полноценной жизнью много-много лет.
Справка «КП»:
Заболевания системы крови требуют срочной высокотехнологичной помощи, современной диагностики, дорогостоящих лекарств, отлаженной системы донорства крови, высококвалифицированных врачей всех специальностей.
НМИЦ гематологии Минздрава России для тиражирования опыта наделен полномочиями головной организации по профилю «гематология».
Главная цель — приблизить медицинскую помощь больным с заболеваниями системы крови в регионе к уровню лечения в федеральных центрах.