На открытие первого в Приморье отделения по трансплантации костного мозга прибыли эксперты Научно медицинского исследовательского центра гематологии

«Сначала меня лечили в гастроотделении, а затем экстренно перевели в Краевой гематологический центр. Интенсивное и постоянное лечение началось с августа прошлого года. С тех пор у меня хорошие показатели. Первый курс химиотерапии прошел успешно, спустя продолжительные этапы лечения наступила ремиссия. Лейкоз — это не просто опухоль, это болезнь целого иммунитета, чтобы ремиссия длилась десятилетиями, мне показана пересадка донорского костного мозга, таким образом мне “пересадят иммунитет”. Это не допустит развития заболевания. Сейчас мне ищут подходящего донора, ведутся переговоры с Петербургом. Я счастлива, что за меня взялась такая сплоченная и внимательная команда. Дома меня ждут двое деток и мама, они меня поддерживают и знают, что с таким диагнозом нельзя торопиться, поэтому нельзя сказать, когда меня выпишут. Врачи должны убедиться, что со мной, действительно, все хорошо».