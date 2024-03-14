Российско-итальянский кинофестиваль RIFF пройдет в Нижнем Новгороде

Фестиваль пройдет в кинотеатре «Орленок», все показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами. Откроет фестиваль фильм «Лучшая жизнь» (Il colibri), который открывал и Римский кинофестиваль. Также нижегородцы смогут увидеть комедии «Из Тосканы с любовью» (ll cacio con le pere), «Поездка в Милан» (La mia ombra e` tua), «Мужчины неидеального поведения» (Uomini da marciapiede), «С меня хватит!» (Come le tartarughe), драмеди «Наши призраки» (I nostri fantasmi) и другие.