Российско-итальянский кинофестиваль RIFF пройдет в Нижнем Новгороде

В кинотеатре «Орленок» Нижнего Новгорода с 14 по 20 марта пройдет российско-итальянский кинофестиваль RIFF. Как сообщает городской департамент культуры, будут представлены 13 фильмов.
Фестиваль пройдет в кинотеатре «Орленок», все показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами. Откроет фестиваль фильм «Лучшая жизнь» (Il colibri), который открывал и Римский кинофестиваль. Также нижегородцы смогут увидеть комедии «Из Тосканы с любовью» (ll cacio con le pere), «Поездка в Милан» (La mia ombra e` tua), «Мужчины неидеального поведения» (Uomini da marciapiede), «С меня хватит!» (Come le tartarughe), драмеди «Наши призраки» (I nostri fantasmi) и другие.
Кроме того, будут представлены документальные фильмы «Умберто Эко. Библиотека мира» (Umberto Eco: La biblioteca del mondo) и «Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!» (SOPHIA!). Закроет фестиваль фильм «Данте. Вечность гения» (Dante).
Напомним, с 6 по 9 июня в Большом Болдине Нижегородской области пройдет Международный фестиваль искусств «Пушкин без границ».