С 15 марта по 14 апреля в Иркутской области проведут месячник защиты потребителя

В Иркутской области с 15 марта по 14 апреля будут проводить месячник защиты прав потребителей. Это необходимо для повышения качества и культуры обслуживания населения, а также для профилактики правонарушений в сфере защиты прав потребителей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
— В период с 15 марта по 14 апреля для жителей региона будет работать телефон горячей линии. Жители смогут сообщить по ней о нарушениях прав потребителей, — говорят в правительстве.
Обратиться можно по телефону
Кроме этого, в рамках месячника будут проводиться открытые уроки в школах по соответствующим темам.