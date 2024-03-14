С 15 марта по 14 апреля в Иркутской области проведут месячник защиты потребителя

В Иркутской области с 15 марта по 14 апреля будут проводить месячник защиты прав потребителей. Это необходимо для повышения качества и культуры обслуживания населения, а также для профилактики правонарушений в сфере защиты прав потребителей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.