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С 15 марта по 14 апреля в Иркутской области проведут месячник защиты потребителя

В период с 15 марта по 14 апреля для жителей региона будет работать телефон горячей линии.
Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области с 15 марта по 14 апреля будут проводить месячник защиты прав потребителей. Это необходимо для повышения качества и культуры обслуживания населения, а также для профилактики правонарушений в сфере защиты прав потребителей. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

— В период с 15 марта по 14 апреля для жителей региона будет работать телефон горячей линии. Жители смогут сообщить по ней о нарушениях прав потребителей, — говорят в правительстве.

Обратиться можно по телефону 8 (3952) 24−38−14 с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней).

Кроме этого, в рамках месячника будут проводиться открытые уроки в школах по соответствующим темам.

права человека