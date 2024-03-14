Концерты Лолиты Милявской отменили в Новосибирске окончательно

Выступления должны были состояться 31 марта и 2 апреля.
На сайте Дома Ученых появилось объявление о возврате билетов на выступление 31 марта. На сайте ДКЖ также нет афиши с концертом Лолиты 2 апреля.
Напомним, причиной отмены могло стать участие Лолиты в скандальной «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой, которая прошла в конце декабря.
В своих соцсетях певица написала, что освободившееся от концертов время посвятит семье — дочери и своей матери.
Ранее МК в Новосибирске писал, что группа «Лесоповал» тоже отменила свой концерт в Новосибирске прямо в день выступления.
Также мы сообщали, что Лолита взялась за восстановление православных храмов в новых российских регионов после отмены своих концертов.