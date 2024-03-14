В Севастополе перекроют дороги 18 марта: список улиц

Проезд колонны состоится в рамках празднования десятилетия воссоединения Крымского полуострова с Россией. В связи с этим будут перекрывать дороги. Ограничения введут с 11.30. Планируется, что они будут действовать в течение двух часов — до 13.30. Севастопольский Автодор должен установить соответствующие дорожные знаки и другие технические средства организации движения.