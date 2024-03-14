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Откроют ли улицу Красную для пешеходов — рассказали в мэрии Краснодара

Жители города уже несколько лет просят вернуть ей «пешеходный» статус в выходные дни.
Источник: KrasnodarMedia.su

Улицу Красную в Краснодаре, несмотря на просьбы горожан, не откроют весной для пешеходного движения в выходные и праздники. Срок снятия ограничений пока не называется. «Арбатом» для краснодарцев и гостей города пока будет улица Чапаева, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на КП Кубань (18+).

Улица Красная, которую ранее отдавали пешеходам в выходные и праздничные дни, перекрывая движение для автомобилей, уже четыре года остается закрытой для прогулок. Пока запрет не планируется снимать из соображений безопасности.

— По-прежнему действует запрет на закрытие улицы Красной в выходные и праздничные дни. Такое решение принято городской Антитеррористической комиссией, — уточнили в пресс-службе администрации города.

Пешеходной вновь сделают часть улицы Чапаева. В выходные и праздники дорога будет перекрыта для автотранспорта, и пешеходы смогут прогуливаться прямо по проезжей части. На «Арбате» будут проводить ярмарки (12+) и концерты (12+).