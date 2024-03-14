Откроют ли улицу Красную для пешеходов — рассказали в мэрии Краснодара

Улицу Красную в Краснодаре, несмотря на просьбы горожан, не откроют весной для пешеходного движения в выходные и праздники. Срок снятия ограничений пока не называется. «Арбатом» для краснодарцев и гостей города пока будет улица Чапаева, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на КП Кубань (18+).