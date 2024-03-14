Откроют ли улицу Красную для пешеходов — рассказали в мэрии Краснодара

Улицу Красную в Краснодаре, несмотря на просьбы горожан, не откроют весной для пешеходного движения в выходные и праздники. Срок снятия ограничений пока не называется. «Арбатом» для краснодарцев и гостей города пока будет улица Чапаева, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на КП Кубань (18+).
Улица Красная, которую ранее отдавали пешеходам в выходные и праздничные дни, перекрывая движение для автомобилей, уже четыре года остается закрытой для прогулок. Пока запрет не планируется снимать из соображений безопасности.
— По-прежнему действует запрет на закрытие улицы Красной в выходные и праздничные дни. Такое решение принято городской Антитеррористической комиссией, — уточнили в пресс-службе администрации города.
Пешеходной вновь сделают часть улицы Чапаева. В выходные и праздники дорога будет перекрыта для автотранспорта, и пешеходы смогут прогуливаться прямо по проезжей части. На «Арбате» будут проводить ярмарки (12+) и концерты (12+).