VR-фильм о визите будущего императора Николая II сняли в Иркутске

VR-фильм «Один день из жизни цесаревича Николая» сняли в Иркутске. Его созданием занималась одна из иркутских киностудий совместно с Иркутским областным художественным музеем. Демонстрировать его будут всем желающим в усадьбе Владимира Сукачёва до 1 апреля — для просмотра нужно приобрести входной билет в музей.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Иркутского областного художественного музея имени Сукачёва, фильм в формате дополненной реальности с углом обзора в 360 градусов повествует о визите цесаревича Николая, будущего российского императора, в Иркутск в 1891 году. Царственная особа знакомится с Иркутском и встречается с городским головой, которым как раз тогда был Владимир Сукачёв.
Главные роли в фильме сыграли иркутские актёры Геннадий Гущин и Сергей Исупов. На кадрах картины можно увидеть Белый дом, главное здание Иркутского областного художественного музея, усадьбу Сукачёва, Девичий институт и другие исторические места Иркутска.