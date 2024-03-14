VR-фильм о визите будущего императора Николая II сняли в Иркутске

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе Иркутского областного художественного музея имени Сукачёва, фильм в формате дополненной реальности с углом обзора в 360 градусов повествует о визите цесаревича Николая, будущего российского императора, в Иркутск в 1891 году. Царственная особа знакомится с Иркутском и встречается с городским головой, которым как раз тогда был Владимир Сукачёв.