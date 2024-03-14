Человек встретился с амурским тигром в районе имени Лазо Хабаровского края

Эта необычная встреча произошла вдали от населенных пунктов. Человек, который случайно наткнулся на величественного хищника, был в состоянии сохранить спокойствие и присутствие духа. Он не паниковал, а выразил свое почтение тигру, который, казалось, понимал и принимал его комплименты.