Человек встретился с амурским тигром в районе имени Лазо Хабаровского края

В районе имени Лазо Хабаровского края произошла встреча, достойная природных документальных фильмов. Человек и амурский тигр встретились в глубине бескрайней тайги.
Эта необычная встреча произошла вдали от населенных пунктов. Человек, который случайно наткнулся на величественного хищника, был в состоянии сохранить спокойствие и присутствие духа. Он не паниковал, а выразил свое почтение тигру, который, казалось, понимал и принимал его комплименты.
Тигр вел себя сдержанно и без злобы. Он, видимо, почувствовал, что человек не намерен причинить ему вред, и позволил снять себя на видео.