Выпускникам Красноярского края рассказали, когда можно будет пересдать ЕГЭ

В министерстве образования края пояснили, что это будет с 23 мая по 1 июля. В это же время пересдать один экзамен по выбору смогут и те, кто сдавал ЕГЭ досрочно. В досрочный период, который начинается 22 марта, дней для пересдачи выделять не планируется.

«По правилам пересдать в один год выпускникам можно только обязательные ЕГЭ по русскому и математике, а предметы по выбору — в следующем году в досрочный период», — пояснили в министерстве, отметив, что более детально схему реализации нововведения разработает Рособрнадзор с Минпросвещения и Минобрнауки .

В минобразования пояснили, что в этом году ЕГЭ планируют сдавать 15 611 человек, в том числе 13 992 выпускника текущего года. Для проведения экзаменов в регионе откроются 174 пункта, в том числе 57 — в труднодоступных территориях, 5 — на дому, 3 — в школах при ГУФСИН и один на базе техникума.