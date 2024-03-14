Выпускникам Красноярского края рассказали, когда можно будет пересдать ЕГЭ

В министерстве образования края пояснили, что это будет с 23 мая по 1 июля. В это же время пересдать один экзамен по выбору смогут и те, кто сдавал ЕГЭ досрочно. В досрочный период, который начинается 22 марта, дней для пересдачи выделять не планируется.
Напомним, дать возможность пересдать единый государственный экзамен по одному из предметов для улучшения результата до окончания приемной кампании в вузах выпускникам школ предложил президент РФ в своем послании Федеральному собранию.
«По правилам пересдать в один год выпускникам можно только обязательные ЕГЭ по русскому и математике, а предметы по выбору — в следующем году в досрочный период», — пояснили в министерстве, отметив, что более детально схему реализации нововведения разработает Рособрнадзор с Минпросвещения и Минобрнауки.
Самый популярный предмет по выбору среди выпускников Красноярского края — обществознание. Эту дисциплину выбрали 5890 человек. На втором месте — профильная математика. Предмет планируют сдавать 5867 человек. На третьем месте — информатика и ИКТ. Дисциплину выбрали 3108 человек. Биологию выбрали 2234 человека, физику — 2105, историю — 1759, химию — 1455, английский язык — 1388, литературу —1053, географию — 347, немецкий язык — 3, французский язык — 2, испанский язык −3, китайский язык — 3.
Основной период ЕГЭ стартует 23 мая. В этот день выпускники будут сдавать ЕГЭ по географии, литературе и химии. С 20 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.