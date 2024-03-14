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Выпускникам Красноярского края рассказали, когда можно будет пересдать ЕГЭ

В Красноярском крае пересдачу ЕГЭ по выбору организуют в конце основного периода.
Источник: Минобразования Красноярского края

В министерстве образования края пояснили, что это будет с 23 мая по 1 июля. В это же время пересдать один экзамен по выбору смогут и те, кто сдавал ЕГЭ досрочно. В досрочный период, который начинается 22 марта, дней для пересдачи выделять не планируется.

Напомним, дать возможность пересдать единый государственный экзамен по одному из предметов для улучшения результата до окончания приемной кампании в вузах выпускникам школ предложил президент РФ в своем послании Федеральному собранию.

«По правилам пересдать в один год выпускникам можно только обязательные ЕГЭ по русскому и математике, а предметы по выбору — в следующем году в досрочный период», — пояснили в министерстве, отметив, что более детально схему реализации нововведения разработает Рособрнадзор с Минпросвещения и Минобрнауки.

В минобразования пояснили, что в этом году ЕГЭ планируют сдавать 15 611 человек, в том числе 13 992 выпускника текущего года. Для проведения экзаменов в регионе откроются 174 пункта, в том числе 57 — в труднодоступных территориях, 5 — на дому, 3 — в школах при ГУФСИН и один на базе техникума.

Самый популярный предмет по выбору среди выпускников Красноярского края — обществознание. Эту дисциплину выбрали 5890 человек. На втором месте — профильная математика. Предмет планируют сдавать 5867 человек. На третьем месте — информатика и ИКТ. Дисциплину выбрали 3108 человек. Биологию выбрали 2234 человека, физику — 2105, историю — 1759, химию — 1455, английский язык — 1388, литературу —1053, географию — 347, немецкий язык — 3, французский язык — 2, испанский язык −3, китайский язык — 3.

Основной период ЕГЭ стартует 23 мая. В этот день выпускники будут сдавать ЕГЭ по географии, литературе и химии. С 20 июня по 1 июля предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.

образование