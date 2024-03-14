Михаил Котюков: тема жилищно-коммунального хозяйства в перечне вопросов, которые интересуют каждого человека

«Для нашей структуры, — отмечает директор УК “Покровка Лайф” Александра Краснопеева, — важно иметь информационную поддержку органов власти, чтобы работа была более четкой и меньше вызывала нареканий от собственников. Во второй день работы форума мы посетим круглые столы, на которых как раз и будут освещены стратегические задачи для сферы управления МКД, вопросы взаимоотношений с собственниками, информация по капитальному ремонту, проектные подходы. Сегодня мы стараемся быть и информированными, и инициативными. Так, например, второй год мы успешно участвуем в проекте “Фабрика народных инициатив”, получая от органов городской власти преференции. Это хорошая поддержка!».