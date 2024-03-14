Михаил Котюков: тема жилищно-коммунального хозяйства в перечне вопросов, которые интересуют каждого человека

В этом году исполняется 375 лет жилищно-коммунальной сферы России. В площадках форума, организованного министерством промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, рассматриваются вопросы развития отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства края, организации теплоснабжения и экологические проблемы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов.
Деловую программу форума открыло пленарное заседание на тему: «Стратегия развития отраслей строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края», модератором которого выступил Советник губернатора Красноярского края Анатолий Матюшенко. Затем на сцене концертного зала «Гранд Холл Сибирь» прошло торжественное мероприятие ко Дню работников ЖКХ.
Поздравляя собравшихся с профессиональным праздником, Михаил Котюков отметил, что сегодня на уровне Госдумы и Правительства РФ готовится много мероприятий по обновлению регулирования системы ЖКХ, в том числе управляющих организаций.
«Сейчас многие субъекты РФ начали подготовку к разработке региональных программ модернизации ЖКХ. Красноярский край не просто будет участвовать в ней, но должен стать одним из первых регионов, который подготовит данную программу с тем, чтобы первым получить федеральное финансирование на реализацию мероприятий, — подчеркнул глава региона. — Нельзя написать такую программу, сидя в кабинете. Нужно знать текущее состояние дел, сетей, объектов коммунального комплекса. Это важнейшая задача — нам вместе такую программу подготовить».
За личный вклад в развитие ЖКХ лучших работников наградили представители власти и общественных организаций: председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и вопросам ГО и ЧС Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Кулеш, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Говорушкин, первый заместитель Главы города Красноярска Вадим Войцеховский, председатель Красноярского городского Совета депутатов Наталья Фирюлина, заместитель руководителя Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края Эдуард Шаповалов, председатель правления Союза предприятий ЖКХ и энергетики края Александр Коваль, председатель Красноярской краевой организации профсоюза жизнеобеспечения Татьяна Игнатова.
«Для нашей структуры, — отмечает директор УК “Покровка Лайф” Александра Краснопеева, — важно иметь информационную поддержку органов власти, чтобы работа была более четкой и меньше вызывала нареканий от собственников. Во второй день работы форума мы посетим круглые столы, на которых как раз и будут освещены стратегические задачи для сферы управления МКД, вопросы взаимоотношений с собственниками, информация по капитальному ремонту, проектные подходы. Сегодня мы стараемся быть и информированными, и инициативными. Так, например, второй год мы успешно участвуем в проекте “Фабрика народных инициатив”, получая от органов городской власти преференции. Это хорошая поддержка!».
Благодаря специализированной отраслевой выставке «Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство Красноярского края», расположившейся в павильонах МВДЦ «Сибирь», участники форума смогли получить объемную информацию о современных технологиях в сфере ЖКХ и жилищного строительства. Выставочные павильоны ознакомили посетителей с продукцией по темам «Строительство. Дизайн. Архитектура», «Малоэтажное домостроение. Строительные и Отделочные материалы», «КлиматАкваТЭкс».
«Работникам нашей профессии, — делится впечатлением директор УК “Радий” Светлана Бубенко, — важно быть в курсе современных технологий. У нас на обслуживании 17 домов в микрорайоне Северный, и за последнее десятилетие сдвиги в положительную сторону очень заметны. Управляющие компании сегодня стремятся быть современными и эффективными. Лично для меня, как руководителя, полезным было ознакомиться с дизайнерскими разработками малых архитектурных форм, которые придают дворам наших жилых комплексов особую привлекательность. Да и жители, ощущающие современный стиль и качество, стремятся быть более бережливыми!».
Сегодня, 14 марта, на форуме пройдут круглые столы по актуальным темам профессиональной повестки, а выставочные экспозиции продолжат свою работу в последующие два дня, 15 и 16 марта.