546 пунктов голосования за благоустройство откроют в Волгограде и области

С 15 по 17 марта 2024 года в Волгоградской области откроются 546 волонтерских пунктов, где можно будет проголосовать за общественные пространства, которые в первую очередь благоустроят в 2025-м по программе «Формирование комфортной городской среды». Сделать выбор могут жители Волгограда и еще восьми городов области старше 14 лет, сообщили в региональном комитете ЖКХ.
На выбор волгоградцам на этот раз представили 28 территорий в 9 городах: пешеходные зоны, парки и скверы, пляж. В Волгограде проголосовать можно будет на 318 пунктах, в Волжском их 90, в Камышине — 43, в Михайловке — 25, во Фролово — 21, в Урюпинске — 20, в Котельниково и Калаче-на-Дону — по 11, в Котово — 7.
Адреса пунктов жители региона могут найти на сайте национальныепроекты.рф, выбрав свою область и город. Помогут проголосовать и подскажут на месте, что и как, волонтеры.