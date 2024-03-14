546 пунктов голосования за благоустройство откроют в Волгограде и области

На выбор волгоградцам на этот раз представили 28 территорий в 9 городах: пешеходные зоны, парки и скверы, пляж. В Волгограде проголосовать можно будет на 318 пунктах, в Волжском их 90, в Камышине — 43, в Михайловке — 25, во Фролово — 21, в Урюпинске — 20, в Котельниково и Калаче-на-Дону — по 11, в Котово — 7.