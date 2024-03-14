Погода в Калининграде в выходные: подробный прогноз

В Калининграде во второй половине недели температурный максимум составит +14 градусов, в выходные ожидаются дожди. Об этом сообщают «Метеовести» и Гидрометцентр России.
В четверг днём — +11−12, облачно с прояснениями, ветер южный 3−5 м/с. В ночь на пятницу — +7−8.
В пятницу днём — +11−12, облачно, ветер южный 4−6 м/с. В ночь на субботу — +6−9.
В субботу днём — +13−14, пасмурно, дождь (вероятность — 82%), ветер юго-западный 3−4 м/с. В ночь на воскресенье — +2−5.
В воскресенье днём — +2−4, пасмурно и дождливо (вероятность — 83%), ветер западный 5−8 м/с. В ночь на понедельник — 0.