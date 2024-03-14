Как помочь близкому человеку, который заразился гепатитом?

Можно ли забеременеть, если у одного из партнёров гепатит С? Начать планирование беременности стоит с посещения врача-инфекциониста, который назначит развёрнутый анализ крови на гепатит С, антитела к нему и степень вирусной нагрузки для выявления точной клинической картины. Если потребуется курс лечения, то на это время половая жизнь должна протекать только с использованием презерватива. По окончании курса на первый план выходит показатель вирусной нагрузки, если вирус продолжает определяться в крови. После оценки вирусной нагрузки и консультации с врачом возможно планировать беременность.