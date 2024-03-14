Как помочь близкому человеку, который заразился гепатитом?

Больше половины пациентов узнают о гепатите С случайно и мыслят стереотипами, что это смертельное заболевание, которое передаётся только от наркоманов и при беспорядочных половых связях.
О вирусном гепатите С до сих пор существует множество заблуждений: что это смертельное заболевание, которое передаётся только при беспорядочных сексуальных контактах и употреблении наркотиков. Гепатитом может заразиться каждый в маникюрном салоне, у стоматолога и т. д. Вирусы разных типов гепатита могут передаваться при переливании зараженной крови или её продуктов, при проведении инвазивных процедур с загрязнённым медицинским инструментом или расходными материалами, во время родов от матери ребёнку.
Заведующая отделом «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Татьяна Евтеева рассказывает, что больше половины пациентов узнают о своём диагнозе случайно и очень его стыдятся.
Как поддержать близкого человека, который узнал, что у него гепатит С?
Необходимо помочь близкому следовать рекомендациям врача. Изучать все особенности данного заболевания только в достоверных источниках информации.
Быть рядом. Человеку с гепатитом С придётся поменять свой образ жизни: отказаться от курения и употребления алкоголя, держать вес в норме, в некоторых случаях пройти медикаментозную терапию. Важно поддерживать близкого человека только тогда, когда он сам обращается за помощью. Не стоит говорить: «Держись», «Ты должен быть сильным», «Всё будет хорошо», или упрекать. Нужно дать понять человеку, что вы рядом.
Не отстраняться от человека в быту. Есть простые правила предосторожности: иметь собственную бритву, маникюрные принадлежности и зубную щётку; при походе к врачу следить, чтобы он использовал при проведении манипуляций одноразовые или многоразовые (прошедшие стерилизацию) медицинские инструменты и расходные материалы. Гепатит С не передаётся через поцелуй, посуду, укусы комаров.
При случайном попадании заражённой крови на предметы обихода или посуды нужно срочно протереть указанные места дезинфицирующим раствором.
Если у заражённого вирусным гепатитом С имеются порезы или ранки на теле, их необходимо закрыть медицинским пластырем.
Как планировать семью с больным гепатитом С?
Есть лекарства, которые позволяют полностью избавится от вируса гепатита С и вылечиться от этого заболевания. Благодаря таким средствам эффективность лечения достигает 97−100%. Строить семью с человеком, у которого был диагностирован гепатит С, можно так же, как и с любым другим.
Что касается передачи вируса половым путём, известно, что процент таких заражений не так высок по сравнению с такими инфекциями, как гепатит В и ВИЧ. Риск повышается только при определённых провоцирующих факторах (например, при сухости слизистых).
Можно ли забеременеть, если у одного из партнёров гепатит С? Начать планирование беременности стоит с посещения врача-инфекциониста, который назначит развёрнутый анализ крови на гепатит С, антитела к нему и степень вирусной нагрузки для выявления точной клинической картины. Если потребуется курс лечения, то на это время половая жизнь должна протекать только с использованием презерватива. По окончании курса на первый план выходит показатель вирусной нагрузки, если вирус продолжает определяться в крови. После оценки вирусной нагрузки и консультации с врачом возможно планировать беременность.