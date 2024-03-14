Пассажиры смогут оценить работу водителей городского транспорта с помощью QR-кодов

В столичных автобусах и электробусах начали размещать новые стикеры с QR-кодами, с помощью которых пассажиры смогут оценить, насколько хорошо водители управляют транспортом.
«Мы продолжаем повышать качество обслуживания в городском транспорте. До конца весны в 6,6 тысячи автобусах и электробусах Мосгортранса появятся плакаты с QR-кодами, с помощью которых можно оценить работу водителей на маршрутах. Благодаря быстрой обратной связи от пассажиров мы сможем сделать поездки еще безопаснее и комфортнее, как поручил Сергей Собянин», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Как пользоваться новыми QR-кодами
В салоне транспорта наведите камеру телефона на код и перейдите по ссылке. В открывшейся анкете можно выбрать маршрут, поставить водителю от одной до пяти звезд, поблагодарить его или написать комментарий.
Мосгортранс — основной столичный оператор наземного городского пассажирского транспорта. Предприятие обслуживает около 700 маршрутов автобусов и электробусов по всей Москве.