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Алматинцев предупредили о сильном снегопаде

В Алматы ожидается обильный снегопад, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Сейчас в Ричмонде: +7° 0 м/с 76% 758 мм рт. ст. +12°
Источник: РИА "Новости"

По прогнозу РГП «Казгидромет», после 16:00 14 марта до 04:00 15 марта в Алматы ожидается выпадение осадков в виде дождя и снега высотой 8−10 сантиметров.

«Для обеспечения комфортного передвижения по городу коммунальные службы круглосуточно работают в усиленном режиме. В дневной период задействовано 463 единицы техники, 18 мотопомп и 1012 дорожных рабочих. Силами 89 единиц спецтехники и 320 рабочих завершаются работы по очистке поперечных арычных сетей. В ночной период 14 марта вывезено 320 кубометров снега. Всего за зимний период — 367,3 тысячи кубических метров снега».

сообщили в управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы.

В связи с выпадением снега, ухудшением видимости и гололедными явлениями на дорогах власти города попросили автолюбителей уменьшить скорость, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию, боковой интервал и правила маневрирования.

Водителям рекомендуется не парковать автомобили у обочин из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередачи. Пешеходам необходимо соблюдать осторожность при движении по тротуарам, осуществлять переход улиц в установленных местах.