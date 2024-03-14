Алматинцев предупредили о сильном снегопаде

«Для обеспечения комфортного передвижения по городу коммунальные службы круглосуточно работают в усиленном режиме. В дневной период задействовано 463 единицы техники, 18 мотопомп и 1012 дорожных рабочих. Силами 89 единиц спецтехники и 320 рабочих завершаются работы по очистке поперечных арычных сетей. В ночной период 14 марта вывезено 320 кубометров снега. Всего за зимний период — 367,3 тысячи кубических метров снега».