Алматинцев предупредили о сильном снегопаде

По прогнозу РГП «Казгидромет», после 16:00 14 марта до 04:00 15 марта в Алматы ожидается выпадение осадков в виде дождя и снега высотой 8−10 сантиметров.
«Для обеспечения комфортного передвижения по городу коммунальные службы круглосуточно работают в усиленном режиме. В дневной период задействовано 463 единицы техники, 18 мотопомп и 1012 дорожных рабочих. Силами 89 единиц спецтехники и 320 рабочих завершаются работы по очистке поперечных арычных сетей. В ночной период 14 марта вывезено 320 кубометров снега. Всего за зимний период — 367,3 тысячи кубических метров снега».
В связи с выпадением снега, ухудшением видимости и гололедными явлениями на дорогах власти города попросили автолюбителей уменьшить скорость, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию, боковой интервал и правила маневрирования.
Водителям рекомендуется не парковать автомобили у обочин из-за угрозы падения деревьев и обрыва линий электропередачи. Пешеходам необходимо соблюдать осторожность при движении по тротуарам, осуществлять переход улиц в установленных местах.