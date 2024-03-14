Стало известно, когда начнется запись в 1 класс в Иркутске 2024

Запись в 1 класс в Иркутске 2024 откроется первого апреля. Начиная с этой даты и до конца июня, подать заявление могут родители, опекуны детей, прописанных на закрепленных к школам территориях. Вторая волна зачисления начнется летом. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации областного центра.
Запись в 1 класс в Иркутске 2024: первая и вторая волна зачислений
Итак, как же проходит запись в 1 класс в Иркутске 2024. Первое, что нужно сделать родителям — понять, в какую школу нести заявление для зачисления. Список закрепленных к каждому общеобразовательному учреждению адресов можно найти на сайтах школ (он ежегодно обновляется после того, как администрации муниципалитетов издают нормативный акт о закреплении за школами определенных территорий). Кстати, там же можно скачать бланк заявления, благодаря которому станет ясно, какие документы нужно будет приготовить и сделать копии.
А еще на сайте можно узнать много полезной информации: сколько в этом году будет первых классов, сколько есть свободных мест, есть ли группа продленного дня, кто из учителей набирает первые классы на 2024−2025 учебный год, выяснить, какая форма одежды разрешена первоклассникам и первоклассницам в каждой конкретной школе. Ищите раздел «Правила приема».
Кто еще имеет права подавать заявления в первую волну? Те, у кого есть неоспоримое право на зачисление именно в эту школу. Например, если там уже учатся старшие братья или сестры будущего первоклассника, также дети полицейских, пожарных, таможенников, судебных приставов, военных.
Вторая волна зачисления ребят в первые классы в Иркутске, по данным мэрии, начнется 6 июля и завершится 5 сентября. В этот период записаться в выбранное образовательное учреждение не по прописке могут все желающие, но при наличии в школе свободных мест. Одновременно можно выбрать до трех школ, находящихся в одном районе.
Запись в 1 класс в Иркутске 2024: способы подачи заявлений
Подать документы для зачисления ребенка можно непосредственно в школе, а можно дистанционно — с помощью портала Госуслуги. Такая возможность доступна жителям региона уже не первый год. При оформлении заявления удаленно уведомление о зачислении придет в личный кабинет. После подачи заявления нужно в школу принести оригиналы документов. Подать заявление через Госуслуги можно здесь.
Запись в 1 класс в Иркутске 2024: список документов
— Заявление для зачисления ребенка в 1 класс с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и места жительства ребенка, а также ФИО родителей или опекунов;
— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя ребенка;
— свидетельство о рождении ребенка или иной документ, подтверждающий родство;
— сведения о регистрации родителей и ребенка (прописка).
Что еще может потребоваться:
— если в школе учатся старшие братья или сестры, необходимы их свидетельства о рождении;
— если есть льготы на зачисления в связи с работой родителей (опекунов), то нужна справка с работы;
— если ребенок не попадает в возрастной отрезок, разрешенный для поступления в первый класс (ребенку меньше 6.5 лет или больше 8), необходимо разрешение комиссии местного органа управления образованием;
— иностранцам — вид на жительство.