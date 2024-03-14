Стало известно, когда начнется запись в 1 класс в Иркутске 2024

Итак, как же проходит запись в 1 класс в Иркутске 2024. Первое, что нужно сделать родителям — понять, в какую школу нести заявление для зачисления. Список закрепленных к каждому общеобразовательному учреждению адресов можно найти на сайтах школ (он ежегодно обновляется после того, как администрации муниципалитетов издают нормативный акт о закреплении за школами определенных территорий). Кстати, там же можно скачать бланк заявления, благодаря которому станет ясно, какие документы нужно будет приготовить и сделать копии.