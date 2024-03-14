В кемеровской больнице открыли крупнейший рентгенологический комплекс

В Кузбасской областной клинической больнице имени С. В. Беляева открыли крупнейший в регионе рентгенологический комплекс за 400 млн рублей. Новые аппараты экспертного класса помогут врачам освоить и внедрить новые методы операций на головном мозге и сердце.
«Оборудование позволит проводить внутрисосудистое ультразвуковое исследование коронарных артерий. Этот метод позволяет прямо вовремя коронарографии видеть артерии изнутри, а главное — с высокой точностью оценить структуру, измерить диаметр и выбрать идеально подходящий размер стента. Кроме того, “умный аппарат” с помощью встроенной памяти протоколирует исследования сердца и сохраняет данные», — говорит завотделением сосудистой хирургии Роман Султанов.
Новый комплекс состоит из диагностической и лечебной частей. В диагностической расположены аппараты МРТ и КТ с искусственным интеллектом и грузоподъёмностью 200 кг. В лечебной части комплекса установлен ангиограф. Современное оборудование поможет выбрать оптимально подходящий для каждого пациента маршрут операции и сделать контрольную КТ прямо во время оперативного вмешательства.