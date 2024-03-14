В кемеровской больнице открыли крупнейший рентгенологический комплекс

Новый комплекс состоит из диагностической и лечебной частей. В диагностической расположены аппараты МРТ и КТ с искусственным интеллектом и грузоподъёмностью 200 кг. В лечебной части комплекса установлен ангиограф. Современное оборудование поможет выбрать оптимально подходящий для каждого пациента маршрут операции и сделать контрольную КТ прямо во время оперативного вмешательства.