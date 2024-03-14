Что известно о проекте морского такси между Сочи и Новороссийском

В Краснодарском крае планируется реализовать проект морского такси, которое свяжет Новороссийск и Сочи. Сейчас власти региона ведут переговоры с инвестором. Запустить пассажироперевозки могут уже в 2024 году, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на ТАСС (18+).
— Фонд развития Краснодарского края и кубанские предприятия рассматривают возможности для организации морской пассажирской линии между Новороссийском и Сочи. Предварительная проектная документация готова, объем инвестиций в данный проект оценивается в 1,2 млрд рублей, — рассказал генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов.
По проекту, между Новороссийском и Сочи начнут курсировать два катамарана вместимостью 340 пассажиров. Предполагается, что морское такси будет работать с февраля по ноябрь при благоприятных погодных условиях.
Морские пассажироперевозки на катамаранах снизят пробочные заторы на трассах к морю. В течение суток катамаран сможет осуществлять два рейса. Время в пути — около четырех часов. Туристам будут предлагать питание на борту. В перспективе путешествовать на катамаранах по Черному морю можно будет в Абхазию или Грузию.