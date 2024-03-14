Что известно о проекте морского такси между Сочи и Новороссийском

Морские пассажироперевозки на катамаранах снизят пробочные заторы на трассах к морю. В течение суток катамаран сможет осуществлять два рейса. Время в пути — около четырех часов. Туристам будут предлагать питание на борту. В перспективе путешествовать на катамаранах по Черному морю можно будет в Абхазию или Грузию.