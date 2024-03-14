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Аномально теплая погода ожидается в Приморье: прогноз синоптиков

ВЛАДИВОСТОК, 14 марта, ФедералПресс. Ближайшей ночью осадки на севере Приморья завершатся. К утру регион накроет облачность и пойдет небольшой снег.
Сейчас в Ричмонде: +7° 0 м/с 76% 758 мм рт. ст. +12°
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Потепление продолжится. Минимальные температуры на большей территории края повысятся по сравнению с прошедшей ночью. На северо-востоке, где обойдется без осадков, останутся прежними», — передает Примпогода.

В пятницу, 15 марта, на большей части территории края пройдут осадки различной интенсивности. Максимальные температуры будут в пределах +1…+6 градусов. На юге обойдется без существенных осадков, воздух прогреется до +13 градусов.

Ближе к вечеру дожди пойдут на убыль, усилится ветер.

Во Владивостоке 15 марта обойдется без осадков, будет ветрено. В ночные часы ожидаются слабоположительные температуры. Днем — в пределах +7…+10 градусов.

Напомним, в ближайшее воскресенье, 17 марта, во Владивостоке может пройти мокрый снег. Осадки будут сопровождаться сильным ветром.