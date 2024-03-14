Аномально теплая погода ожидается в Приморье: прогноз синоптиков

«Потепление продолжится. Минимальные температуры на большей территории края повысятся по сравнению с прошедшей ночью. На северо-востоке, где обойдется без осадков, останутся прежними», — передает Примпогода.
В пятницу, 15 марта, на большей части территории края пройдут осадки различной интенсивности. Максимальные температуры будут в пределах +1…+6 градусов. На юге обойдется без существенных осадков, воздух прогреется до +13 градусов.
Ближе к вечеру дожди пойдут на убыль, усилится ветер.
Во Владивостоке 15 марта обойдется без осадков, будет ветрено. В ночные часы ожидаются слабоположительные температуры. Днем — в пределах +7…+10 градусов.
Напомним, в ближайшее воскресенье, 17 марта, во Владивостоке может пройти мокрый снег. Осадки будут сопровождаться сильным ветром.