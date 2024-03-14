В Канске пьяный мотоциклист не смог сбежать от полицейских

Мотогонщика без номеров и шлема заметили на улице Герцена. На требование экипажа ДПС остановиться он лишь увеличил скорость, а затем попытался скрыться через дворы. Однако этого сделать ему не удалось.
— Избегать встречи с полицейскими у задержанного было достаточно причин. Несмотря на то, что мотоцикл зарегистрирован в установленном порядке, сам водитель не получал права управления транспортными средствами. Полис ОСАГО отсутствовал, — добавили в МВД.
Помимо этого, он был пьян — прибор показал 0,31 миллиграмм на литр. Мужчина на 11 суток отправился отбывать наказание в виде административного ареста. Сейчас его мотоцикл стоит на спецстоянке.