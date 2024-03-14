Российский фестиваль в честь 90-летия Михаила Жванецкого откроется в Норильске

Она организована при поддержке «Норникеля» и будет действовать с 21 марта по 23 апреля в Заполярном театре драмы.
Выставка «Михаил Жванецкий: Я шел своей дорогой…» открывает выездную российскую юбилейную фестивальную программу в честь народного артиста, писателя, автора и исполнителя сатирических миниатюр. На выставке будут представлены рисунки друзей писателя — Резо Габриадзе, Юрия Норштейна, Франчески Ярбусовой; редкие фотографии, фрагменты рукописей, а еще полюбившиеся всем афоризмы сатирика, которые посетители найдут внутри специальной инсталляции.
События первого фестиваля «Портфель Жванецкого» пройдут в разных частях России. Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского не случайно стал местом для открытия выставки. Это самый северный театр в мире и центр культурной жизни Норильска. В нем служили Георгий Жжёнов, Иннокентий Смоктуновский и другие гранды театрального искусства. В последние 10-летия город стал стал источником вдохновения для многих театральных деятелей, а еще художников, писателей, музыкантов, и может соревноваться в богатстве культурной жизни со столичными городами.
Наталья Жванецкая, инициатор фестиваля памяти мужа, так рассказывает о замысле: «Мы решили не ограничиваться столичными концертами и юбилейными мероприятиями, а обязательно выехать в другие города России с разными фестивальными проектами. Миша очень любил гастролировать. Любил публику — конечно, разную в каждом городе — за взаимопонимание, за отклик. Надеюсь, что этот первый фестиваль продолжится и в будущем, и мы организуем интересные мероприятия в разных городах».
Добавим, Норильск все чаще становится центром важных культурных событий. Так, здесь регулярно проходят биеннале и выставки современного искусства, организовываются арт-школы и мастерские. В Норильском колледже искусств открылся образовательный центр Юрия Башмета для юных талантливых музыкантов. Сейчас в рамках реновации города идет реконструкция будущего Арктического музея современного искусства. Все это призвано изменить культурное пространство.