Российский фестиваль в честь 90-летия Михаила Жванецкого откроется в Норильске

События первого фестиваля «Портфель Жванецкого» пройдут в разных частях России. Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского не случайно стал местом для открытия выставки. Это самый северный театр в мире и центр культурной жизни Норильска. В нем служили Георгий Жжёнов, Иннокентий Смоктуновский и другие гранды театрального искусства. В последние 10-летия город стал стал источником вдохновения для многих театральных деятелей, а еще художников, писателей, музыкантов, и может соревноваться в богатстве культурной жизни со столичными городами.