Новая станция МЦД-3 Митьково откроется в Москве летом

Ранее Сергей Собянин открыл южный вестибюль московского городского вокзала Лианозово МЦД-1. Он стал 50-м подобным объектом транспортной инфраструктуры города. Мэр выразил надежду, что это улучшит транспортную доступность четырех столичных районов. Градоначальник напомнил, что в сентябре 2023 года станцию МЦД-1 перенесли ближе к новой станции метро «Лианозово» салатовой ветки метро, а также связали их переходом. Теперь пассажиры могут пересесть с одного транспорта на другой за 2−3 минуты, не выходя на улицу.