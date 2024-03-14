Нелегальные мигранты жили на стройплощадках под Иркутском

Нарушения в сфере миграционного законодательства выявили в Иркутском районе. Началось всё с жалоб жителей села Хомутово и посёлка Куда, которые рассказали, что на объектах незавершённого строительства живут мигранты, которые не соблюдают нарушают порядок и шумят.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, полицейские выехали по указанным адресам и проверили около 30 иностранцев — 7 из них осуществляли свою трудовую деятельность в России без соответствующих документов. На них и на их работодателей оставили административные протоколы. Еще 3 человека находились в стране незаконно. Им назначили штраф с выдворением за пределы страны.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об организации незаконной миграции в отношении мужчины, который предоставил нарушителям место проживания и работу.