Нелегальные мигранты жили на стройплощадках под Иркутском

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, полицейские выехали по указанным адресам и проверили около 30 иностранцев — 7 из них осуществляли свою трудовую деятельность в России без соответствующих документов. На них и на их работодателей оставили административные протоколы. Еще 3 человека находились в стране незаконно. Им назначили штраф с выдворением за пределы страны.