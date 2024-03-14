Житель Хабкрая заплатил долг по алиментам после вмешательства приставов

Житель Ванинского района заплатил долг по алиментам после вмешательства приставов, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Ранее суд обязал мужчину выплачивать деньги на содержание его несовершеннолетнего ребенка, однако он не собирался выплачивать алименты, работал неофициально и скрывал свои доходы от судебного пристава.
Пристав привлек его к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 5.35.1.КоАП РФ. Однако это на должника не подействовало. Поэтому в отношении него возбудили уголовное дело.
После этого мужчина выплатил долг ребенку.