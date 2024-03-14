Каждый седьмой житель Хабаровска остался без отпуска в 2023 году

По данным Авиасейлс, половина жителей Хабаровска (49%) совсем не брали отпуск в 2023 г. или отдыхали всего 1 раз в год. Пропустившие каникулы описывали своё состояние как «опустошённость», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Авиасейлс.
Сервис для покупки авиабилетов Авиасейлс (0+) провёл исследование, по результатам которого выяснилось, что 14% жителей Хабаровска (каждый седьмой) остались без отпуска в 2023 году. При этом хабаровчане отдыхали чаще, чем россияне в среднем: согласно исследованию, 18% жителей России упустили отдых в прошлом году.
Анализ ответов респондентов также позволил установить взаимосвязь между фактом отсутствия отпуска и психическим состоянием. Участники опроса, пропустившие отпуск, описывают свои ощущения как «опустошённость» (30%), «истощение» (18%), «стресс» (15%), а также «раздражительность, агрессия» (9%).
Исследования подтверждают гипотезы о том, что отпуск помогает отключаться от источников стресса, связанных с работой, семейными или повседневными проблемами, и способствует восстановлению организма и восполнению истощённых ресурсов. Именно поэтому в прошлом году Авиасейлс учредил День осведомлённости о синдроме упущенных каникул, который отмечается ежегодно 30 марта. Его цель — обратить внимание на необходимость своевременного отдыха.