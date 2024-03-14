Каждый седьмой житель Хабаровска остался без отпуска в 2023 году

По данным Авиасейлс, половина жителей Хабаровска (49%) совсем не брали отпуск в 2023 г. или отдыхали всего 1 раз в год. Пропустившие каникулы описывали своё состояние как «опустошённость», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Авиасейлс.

Сервис для покупки авиабилетов Авиасейлс (0+) провёл исследование, по результатам которого выяснилось, что 14% жителей Хабаровска (каждый седьмой) остались без отпуска в 2023 году. При этом хабаровчане отдыхали чаще, чем россияне в среднем: согласно исследованию, 18% жителей России упустили отдых в прошлом году.

35% респондентов из Хабаровска были в отпуске лишь один за год, 30% — два раза. Но даже для тех, кто отдыхал, отпуск — это не всегда про путешествие. 67% участников опроса, если и уходили на каникулы, не меняли обстановку: оставались дома или в пределах родного города. При этом, согласно исследованиям, путешественники, которые получают новые и захватывающие впечатления во время отпуска, проявляют более высокий уровень удовлетворённости как самим отдыхом, так и жизнью в целом.