Поезд Иркутск — Забайкальск совершит дополнительный рейс в конце марта

Во время весенних школьных каникул на Восточно-Сибирском филиале АО «ФПК» будет дополнительный рейс поезда № 328/327 Иркутск — Забайкальск. Поезд отправится из Иркутска 25 марта и из Забайкальска 27 марта, следуя обычному расписанию.
— Интересно отметить, что поезд № 328/327 возобновил свою работу в конце апреля 2023 года и за это время перевез уже более 71 тыс. пассажиров, — говорят в пресс-службе перевозчика.
Приобрести билеты можно на официальном сайте, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в кассах железнодорожных вокзалов.