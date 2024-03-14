По стопам Астаны: Костанай столкнулся с тяжелым мусорным кризисом

«Разве я что-то не так сделал? Сегодня мусорные площадки переполнены — это я подтверждаю. У нас в Костанае проживает 286 тысяч человек согласно статистике. У меня же всего 186 тысяч договоров. Остальные, получается, пользуются моими услугами бесплатно. Этот вид деятельности в конкурентной среде. Ну пожалуйста, ПКСК, работайте с другими компаниями. Привлекайте других. Кто запрещает? Я же частник, это мой бизнес. Я набрал себе объем, который могу потянуть и до свиданья. Но я не могу так поступить, потому что никто сюда идти не хочет. А хотят “Тазалык” оставить виноватым», — эмоционально говорит Александр Кушнир.