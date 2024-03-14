МегаФон поможет малым операторам бороться с подменой номера

*ИС «Антифрод» — единая платформа верификации телефонных вызовов, запущенная Главным радиочастотным центром в декабре 2022 года для борьбы со звонками и SMS с подменных номеров. Принцип работы ИС «Антифрод» выглядит следующим образом: если оператор Б получает входящий звонок с российским номером, он направляет запрос в систему. Подключенный к ней оператор А проверяет, был ли этот звонок инициирован из его сети. Если вызов не подтверждается, то оператор Б должен его блокировать.