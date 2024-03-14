Причиной дыма над аэропортом в Сочи стали учения

Очевидцы поделились в социальных сетях кадрами, на которых клубы дыма вздымаются над местным аэропортом. Взволнованных горожан стала интересовать причина возгорания.



По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на территории комплекса пожарные подразделения организовали плановые занятия. Черные облака образовались над зданием в результате учебных мероприятий.



Тренировки проводили аварийно-спасательные службы аэропорта совместно с сотрудниками МЧС России. Воспламенение, вызвавшее волнение сочинцев, было спланировано. Огонь разожгли специально для отработки тушения пожара, сообщили в пресс-службе аэропорта.