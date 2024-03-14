25-летний житель Анжеро-Судженска попытался убить нового знакомого из ружья

В ночь на 13 марта фигурант, находясь во дворе одного из домов по ул. Крылова, поругался с новым знакомым своего возраста и выстрелил в него из охотничьего ружья, которое у обвиняемого было с собой. Потерпевший упал на землю, а стрелок скрылся на такси. Произошедшее во дворе заметили жильцы дома, которые вызвали скорую и полицию. С повреждениями в области лица и левого плеча анжеро-судженца госпитализировали в медицинское учреждение, где ему вовремя помогли медики. Сейчас его жизни ничего не угрожает.