Аэропорт Братска начали реконструировать в рамках второго этапа

В Братске продолжают реконструкцию аэропорта. На сегодняшний день специалисты приступили к работам в рамках второго этапа. На объекте предстоит построить здание аварийно-спасательной службы (АСС), модернизировать рулежную дорожку и уширить ВПП, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на страницу аэропорта в соцсети «ВКонтакте» (12+).
Здание АСС будет состоять из двух и четырех этажей. К нему устроят всю необходимую инфраструктуру, в мае запланировано начать укладку бетона. Справа будет находиться гараж для транспорта на четыре бокса, а слева — административно-бытовые помещения.
Реконструкцией магистральной рулежной дорожки и уширение ВПП планируют заняться также в мае.
Добавим, что сдача всех объектов в рамках реконструкции аэропорта запланирована на конец текущего года. Также напомним, что в ходе первого этапа работ специалисты построили новый перрон и смонтировали мачты освещения.