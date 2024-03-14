В центре Краснодара по нацпроекту отремонтируют несколько улиц

«Это особенный объект, дорога в исторической части города. Наш гостевой маршрут. За несколько лет здесь на разных участках уже отремонтировали сети. Теперь будет полная реконструкция по нечетной стороне с плиточным тротуаром и новым освещением», — сообщил мэр.



По словам Евгения Наумова, работы на улице идут с опережением графика. Завершить ремонт обещают до мая.



Также, как сообщил мэр, в центральной части Краснодара по нацпроекту отремонтируют еще три улицы. Работы выполнят на Кубанской Набережной, улицах Оранжерейная и Пашковская.



В конце февраля стартовал ремонт улицы Атарбекова в Краснодаре. Реконструируют участок от улицы имени Герцена до Каляева.



Вячеслав Рыжков.