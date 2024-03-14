Толпы немерено: фото Владивостока в 1897 году искренне удивило приморцев

Снимок старого Владивостока удивил многих приморцев в соцсетях. В Tg-канале primorye_bw (18+) авторы блога опубликовали фото броненосного фрегата «Дмитрий Донской» на открытии Владивостокского сухого дока, 7 октября 1897 года, сообщает ИА PrimaMedia.
Также в описании к фото авторы опубликовали рапорт командира Владивостокского порта контр-адмирала Чухнина Управляющему Морским министерством вице — адмиралу П. П. Тыртову об открытии во Владивостоке сухого дока из сборника исторических документов.
16 октября 1897 г.
«Доношу Вашему Превосходительству, что, согласно телеграмме начальника Главного Морского штаба за N2 3758, 7 сего октября состоялось открытие сухого имени Цесаревича Николая дока и ввод в него крейсера 1-го ранга “Дмитрий Донской”. У водокачки был помещен почетный караул, состоящий из роты Сибирского флотского экипажа, со знаменем и с хором портовой музыки, затем вокруг всего дока шпалерами была размещена вся свободная от службы команда Сибирского экипажа и с судов эскадры по назначению командующего эскадрой в Тихом океане… Крейсер был введен в док в 7 мин., затем затвор был задвинут и откачали 3 фут. воды с тем расчетом, чтобы киль коснулся блоков. К вечеру того же дня крейсер был поставлен на киль и распоры утверждены. 8 октября крейсер был окончательно установлен и вода выкачана».
В комментариях к публикации пользователи стали активно обсуждать увиденное: «Ого, толпы немерено»; «Как интересно, не знала раньше»; «Выглядит завораживающе».