Толпы немерено: фото Владивостока в 1897 году искренне удивило приморцев

«Доношу Вашему Превосходительству, что, согласно телеграмме начальника Главного Морского штаба за N2 3758, 7 сего октября состоялось открытие сухого имени Цесаревича Николая дока и ввод в него крейсера 1-го ранга “Дмитрий Донской”. У водокачки был помещен почетный караул, состоящий из роты Сибирского флотского экипажа, со знаменем и с хором портовой музыки, затем вокруг всего дока шпалерами была размещена вся свободная от службы команда Сибирского экипажа и с судов эскадры по назначению командующего эскадрой в Тихом океане… Крейсер был введен в док в 7 мин., затем затвор был задвинут и откачали 3 фут. воды с тем расчетом, чтобы киль коснулся блоков. К вечеру того же дня крейсер был поставлен на киль и распоры утверждены. 8 октября крейсер был окончательно установлен и вода выкачана».