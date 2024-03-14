ГАИ попросило присылать в чат-бот фото выбоин на дорогах Минска

В Минске о выбоинах на дорогах можно сообщить в чат-бот ГАИ, информирует УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Отмечается, что мероприятия по восстановлению улично-дорожной сети столицы будут проходить в рамках весеннего месячника по благоустройству. Чтобы знать оперативную информацию о состоянии дорог, создан чат-бот о выбоинах на дорогах Минска.
— В чат-бот телеграм-канала ГАИ Минска любой желающий может сообщать о проблемных участках на улично-дорожной сети города, — прокомментировали в пресс-службе.
Минчанам в чат-бот необходимо присылать фото выбоин на дорогах, а также точные координаты ямы.