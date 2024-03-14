На следующей неделе в Омске наступит астрономическая весна

На сайте Гидрометцентра России рассказали о трёх периодах весны. Метеорологи выделяют три таких этапа — календарная весна (с 1 марта), астрономическая и метеорологическая. Астрономическая, по данным специалистов, наступит уже на следующей неделе, 20 марта.
Метеорологическая весна — непостоянная. Она наступит, когда средняя суточная температура устойчиво будет превышать 0 градусов. В Омской области период активного таяния снега по многолетним наблюдениям наступает 21 марта. В прошлом году весь снег в городе растаял уже 30 марта.