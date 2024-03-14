В Самарской области началось устройство подходов к мосту через Волгу

Устройство дорожной одежды на участке будет проводиться при установлении теплой погоды. Кроме того, на различных этапах проекта специалисты уже начали противопаводковые мероприятия. На втором и четвертом этапах дорожники проводят очистку снежного покрова на основной дороге с помощью снегоуборочных роторов, грейдеров, фронтальных погрузчиков и экскаваторов. Очистка водосточных систем и дренажных труб производится вручную. Также осуществляется укрепление входно-выходных труб и подтопляемой части насыпи.