В Самарской области началось устройство подходов к мосту через Волгу

В Самарской области после завершения надвижки последнего пролетного строения на новом мосту через Волгу началось устройство подходов. Для этого необходимо отсыпать 167 тыс. куб. метров грунта и еще 20 тыс. куб. метров для устройства насыпи. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Устройство дорожной одежды на участке будет проводиться при установлении теплой погоды. Кроме того, на различных этапах проекта специалисты уже начали противопаводковые мероприятия. На втором и четвертом этапах дорожники проводят очистку снежного покрова на основной дороге с помощью снегоуборочных роторов, грейдеров, фронтальных погрузчиков и экскаваторов. Очистка водосточных систем и дренажных труб производится вручную. Также осуществляется укрепление входно-выходных труб и подтопляемой части насыпи.
Напомним, в конце февраля была завершена надвижка последнего пролетного строения. В реализации масштабного проекта участвуют 750 работников, используется 220 единиц техники и 18 плавсредств. Мост будет иметь четыре полосы движения. Предполагается, что скорость движения на нем будет достигать 120 км/ч.