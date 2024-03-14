В мэрии назвали 10 самых опасных дорог Екатеринбурга

«За 2023 год на территории Екатеринбурга зарегистрировано 1116 дорожно-транспортных происшествий, 64 человека погибли (+6,7% по сравнению с 2022 годом), получили ранения 1480 человек (+0,4%)», — рассказал Игорь Ощепков.
При этом общее количество ДТП снизилось более чем на 20%.
Самыми аварийно-опасными участками признаны:
- перекресток переулка Базовый — Сибирского тракта;
- улица Учителей возле дома 12;
- перекресток Амундсена с Объездной дорогой;
- перекресток Белинского — Щорса;
- улица 8 Марта от дома № 167 до дома 190;
- перекресток улиц Челюскинцев и Николая Никонова;
- перекресток Восстания и 40 Лет Октября;
- перекресток Бардина — Громова;
- 16 км Сибирского тракта;
- перекресток Уральских рабочих — 40 Лет Октября.
Для расшивки узких мест мэрия предусмотрела установку дополнительных секций светофоров и изменение фаз светофорного регулирования.
Начальник ГИБДД Екатеринбурга Роман Ярош отметил, что на Амундсена — Объездной изменение фаз светофора не спасет ситуацию.
«Все варианты, которые могли, мы уже исчерпали. Необходимо строительство транспортной развязки».
Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова обратила внимание на необходимость прогнозирования новых мест возникновения ДТП.
«Я сейчас хотела бы обратить особое внимание на то, что у нас достаточно активно идет строительство жилого сектора, в городе появляются модные жилые кварталы и появляются, к сожалению, дороги, которые в большинстве своем бесхозяйны», — отметила прокурор, предсказав возникновение новых смертельно опасных участков на дорогах Екатеринбурга.
Мэр Алексей Орлов поручил глава районов спрогнозировать появление таких участков и предоставить информацию в комитет по транспорту. Кроме того, глава муниципалиета предложил активнее штрафовать водителей, проезжающих на запрещающий сигнал светофора.
«Такие аварии случаются из-за нарушений элементарных правил дорожного движения и проезд на запрещающий сигнал светофора. Уже загорается красный, но они все равно стремятся к проезду. Нужны очень жесткие штрафы. Пять тысяч рублей, пожалуйста, без возможности оплаты половины штрафа. Пару раз заплатит горе-водитель, и будет соблюдать правила. Поэтому здесь надо в этом направлении очень хорошо поработать, чтобы наказание было неотвратимым».
«ФедералПресс» неоднократно писал о ДТП с тяжелыми последствиями в Екатеринбурге, в частности, в одной из аварий пострадали трое детей.