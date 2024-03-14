В мэрии назвали 10 самых опасных дорог Екатеринбурга

«Такие аварии случаются из-за нарушений элементарных правил дорожного движения и проезд на запрещающий сигнал светофора. Уже загорается красный, но они все равно стремятся к проезду. Нужны очень жесткие штрафы. Пять тысяч рублей, пожалуйста, без возможности оплаты половины штрафа. Пару раз заплатит горе-водитель, и будет соблюдать правила. Поэтому здесь надо в этом направлении очень хорошо поработать, чтобы наказание было неотвратимым».