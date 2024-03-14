В Волгограде уволили начальника ГУМЧС, грубо оскорбившего подчиненного

В январе глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил о проверке в отношении Любавина, грубо высказавшемся о сотруднике, который написал на него жалобу в прокуратуру. В частности, Любавин пожелал, чтобы у заявителя «руки отсохли» и «онкологией заболела вся семья». По информации местных СМИ, инцидент произошел во время одного из селекторных совещаний, но когда именно оно состоялось, не уточнялось.