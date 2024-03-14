В Волгограде уволили начальника ГУМЧС, грубо оскорбившего подчиненного

ВОЛГОГРАД, 14 мар — РИА Новости. Временно исполняющим обязанности начальника ГУМЧС по Волгоградской области назначен полковник Сергей Смирнов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
«Приказом министра МЧС РФ назначен временно исполняющим обязанности начальника ГУМЧС по Волгоградской области полковник внутренний службы Смирнов Сергей Александрович», — сообщили в МЧС. Смирнов, по данным ведомства, с декабря 2022 года занимал должность заместителя начальника этого же главка.
По информации источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, предыдущий глава регионального главка Николай Любавин, бывший на этом посту с ноября 2020 года, снят с должности.
В январе глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил о проверке в отношении Любавина, грубо высказавшемся о сотруднике, который написал на него жалобу в прокуратуру. В частности, Любавин пожелал, чтобы у заявителя «руки отсохли» и «онкологией заболела вся семья». По информации местных СМИ, инцидент произошел во время одного из селекторных совещаний, но когда именно оно состоялось, не уточнялось.