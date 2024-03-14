Ученики школы гимнастики Оксаны Чусовитиной получили президентские подарки

Напомним, что 5 марта этого года Шавкат Мирзиёев побывал в Мирабадском районе Ташкента и посетил специализированную спортивную школу спортивной гимнастики, которая носит имя трехкратной чемпионки мира Оксаны Чусовитиной. Глава государства лично ознакомился с условиями и процессом тренировок.
А сегодня, 14 марта, в этой спортивной школе побывало руководство администрации Мирабадского района — хоким Анвар Сайфутдинов и его заместитель — начальник отдела по инвестициям, промышленности и торговле Носирбек Талипов.
Глава районного хокимията искренне поздравил Оксану Чусовитину с открытием уникальной спортивной школы, где живут, учатся и тренируются юные гимнасты, а также вручил ученикам легендарной спортсменки современные планшеты.