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Ученики школы гимнастики Оксаны Чусовитиной получили президентские подарки

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Глава Мирабадского района Анвар Сайфутдинов вручил ученикам школы Оксаны Чусовитиной президентские подарки, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Напомним, что 5 марта этого года Шавкат Мирзиёев побывал в Мирабадском районе Ташкента и посетил специализированную спортивную школу спортивной гимнастики, которая носит имя трехкратной чемпионки мира Оксаны Чусовитиной. Глава государства лично ознакомился с условиями и процессом тренировок.

А сегодня, 14 марта, в этой спортивной школе побывало руководство администрации Мирабадского района — хоким Анвар Сайфутдинов и его заместитель — начальник отдела по инвестициям, промышленности и торговле Носирбек Талипов.

Глава районного хокимията искренне поздравил Оксану Чусовитину с открытием уникальной спортивной школы, где живут, учатся и тренируются юные гимнасты, а также вручил ученикам легендарной спортсменки современные планшеты.