Ученики школы гимнастики Оксаны Чусовитиной получили президентские подарки

Напомним, что 5 марта этого года Шавкат Мирзиёев побывал в Мирабадском районе Ташкента и посетил специализированную спортивную школу спортивной гимнастики, которая носит имя трехкратной чемпионки мира Оксаны Чусовитиной. Глава государства лично ознакомился с условиями и процессом тренировок.