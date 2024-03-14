Казанский метрополитен до конца марта продолжит работу в усиленном режиме. В часы пик будет курсировать 11 электропоездов, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
Эта мера была принята еще в начале февраля. Благодаря дополнительному составу интервал движения был сокращен до пяти минут. Он курсирует с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00.
Основной целью введения усиленного режима стало обеспечение большей провозной способности и быстрой разгрузки платформ. Также специалисты планируют продолжить ежедневный мониторинг пассажиропотока.
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