Спрос на отели в Крыму летом увеличился на 488%

Средний уровень бронирования отелей в мае составляет 23%, при этом ряд топовых объектов уже забронирован на 50−70%. Об этом сообщает пресс-служба Минкурортов Крыма.
В мае на полуострове будет уже тепло, и туристы смогут посетить не только фестивали и музыкальные мероприятия, но и пройтись по первым 100 км благоустроенных троп Большой Крымской тропы.
По данным сервиса «Яндекс Путешествия», с начала весны россияне начали бронировать летние поездки по стране — спрос на отели в Крыму летом 2024 года уже увеличился на 488%.