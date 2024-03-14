Виталий Хоценко призвал омичей проголосовать за территории для благоустройства

— С начала реализации программы «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» в Омской области преобразили уже более 400 общественных пространств. В регионе появились обновленные дворовые территории, новые скверы и парки, детские спортивные и игровые площадки. В этом году обновим 33 территории. Важно продолжать эту работу с учетом мнения жителей региона. Именно они решают, какие территории должны быть благоустроены в первую очередь. Призываю всех принять участие в голосовании! Только вместе мы можем сделать наши города более комфортными для жизни.