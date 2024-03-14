Виталий Хоценко призвал омичей проголосовать за территории для благоустройства

С 15 по 17 марта в Омской области пройдет голосование за объекты благоустройства. Выбрать понравившуюся территорию омичам помогут волонтеры.
В рамках Всероссийского голосования за общественные территории, планируемые к благоустройству в 2025 году, омичи смогут сделать выбор из 29 объектов в Омске, Исилькуле, Калачинске, Таре и в поселке Красный Яр.
— С начала реализации программы «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Жилье и городская среда» в Омской области преобразили уже более 400 общественных пространств. В регионе появились обновленные дворовые территории, новые скверы и парки, детские спортивные и игровые площадки. В этом году обновим 33 территории. Важно продолжать эту работу с учетом мнения жителей региона. Именно они решают, какие территории должны быть благоустроены в первую очередь. Призываю всех принять участие в голосовании! Только вместе мы можем сделать наши города более комфортными для жизни.
В Омске на голосование выдвинули 13 территорий в каждом из пяти округов.
Октябрьский округ: территория аллеи «Победы» по проспекту Космическому, территория пешеходной аллеи по улице Богдана Хмельницкого в границах улиц Кирова — 4-й Транспортной — 3-й Военной.
Кировский округ: сквер в границах улицы Крупской и дублера улицы 70 лет Октября в 10-м микрорайоне, территория вблизи «Культурно-досугового центра Иртыш» (ул. Перелета, дом 8).
Ленинский округ: сквер имени Анатолия Константиновича Серова, сквер имени Леонтия Гуртьева.
Советский округ: территория пешеходной аллеи в границах улиц Энергетиков — Химиков, сквер «Березовая роща».
Центральный округ: сквер имени Д. М. Карбышева на пересечении улиц Маршала Жукова и Думской, территория набережной реки Оми у здания Омского городского Совета и Либеров-Центра, территория в границах улиц Ленины — Герцена — Интернациональная — Красный Путь, территория пляжа «Центральный-2» от Речного вокзала до Ленинградского моста, сквер имени Борцов Революции.
В Исилькуле: детская научная площадка на ул. Пригородная, 18, территория у водоема на ул. Солнечная, детская игровая спортивная площадка в районе МБОУ «СОШ № 3», пешеходные зоны по ул. Партизанская.
В Калачинске: сквер на ул. Строительная, парк у ЦКР им. Мазуренко и 2 пешеходные зоны (по ул. Черепова и ул. Калнина).
В Таре: пешеходные зоны по ул. Ленина и Радищева, сквер военно-морской славы и детская научная площадка на ул. Александровской.
В поселке Красный Яр: пляжно-рекреационная зона на берегу озера Старица, детские площадки (напротив ул. Молодежная и по ул. Советская в районе дома № 50а).
Голосование пройдет с 15 по 17 марта в очном формате в пунктах голосования. Адреса всех пунктов доступны на сайте.