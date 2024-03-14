На Будапештской улице в Петербурге отключили отопление

Завершить работы планируется к полуночи. Специалисты «Теплосети» прибыли к месту аварии в 3:40. Повреждение было обнаружено на участке трубопровода около 14 дома по Будапештской улице. К 10 утра специалисты компании отвели вытекшую воды с дороги в канализацию.



Ранее «Ъ-СПб» писал, что улицу Белы Куна залило кипятком и заволокло паром из-за аварии на трубопроводе. Временно изменились маршруты автобусов и троллейбусов, проходящие по затопленному участку.



