Завершить работы планируется к полуночи. Специалисты «Теплосети» прибыли к месту аварии в 3:40. Повреждение было обнаружено на участке трубопровода около 14 дома по Будапештской улице. К 10 утра специалисты компании отвели вытекшую воды с дороги в канализацию.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что улицу Белы Куна залило кипятком и заволокло паром из-за аварии на трубопроводе. Временно изменились маршруты автобусов и троллейбусов, проходящие по затопленному участку.
На Будапештской улице в Петербурге отключили отопление
В нескольких многоквартирных домах на Будапештской улице в Санкт-Петербурге отключили отопление на время ремонта поврежденного участка теплосети, сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Завершить работы планируется к полуночи. Специалисты «Теплосети» прибыли к месту аварии в 3:40. Повреждение было обнаружено на участке трубопровода около 14 дома по Будапештской улице. К 10 утра специалисты компании отвели вытекшую воды с дороги в канализацию.